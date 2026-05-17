نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع المستوى، تأكيده أن العمليات العسكرية المتمثلة في الهجمات الصاروخية وسلاح المسيّرات "لن تتوقف" حتى في حال نجاح جيش الاحتلال الإسرائيلي في احتلال كامل مناطق جنوب لبنان.

مصدر أمني إسرائيلي يؤكد استمرار الهجمات الصاروخية

أوضح المصدر، اليوم الأحد، أن السيطرة الجغرافية أو التقدم الميداني على الأرض لا يعني بالضرورة إنهاء التهديدات الجوية أو وقف الهجمات المتبادلة، مما يُشير إلى أن الاستراتيجية العسكرية الحالية تتجاوز فكرة السيطرة الموضعية نحو تحقيق أهداف أوسع تضمن تحييد المخاطر بشكل كامل.

قصور شبكات الحماية والبحث عن حلول تفوق التدابير الدفاعية التقليدية

وفي سياق تقييم الإجراءات الدفاعية المتخذة، أشار المصدر الأمني الإسرائيلي إلى أن نشر شبكة حماية متطورة في منطقة جنوب لبنان بهدف تقليص خطر إطلاق الطائرات المسيّرة يبقى خطوة "غير كافية" لحسم المعركة أو تأمين الجبهة الداخلية بشكل قطعي.

واعترف المسؤول الأمني، بوجود تحديات تقنية وعملياتية تواجه المنظومات الدفاعية في التصدي لهذا النوع من السلاح، مما يستدعي تبني مقاربات عسكرية وأمنية أكثر شمولية لا تعتمد فقط على صد الهجمات بل على تدمير قدرات الطرف الآخر من منابعها.

الرهان على الاختراق السياسي المشروط بالحفاظ على هيبة الردع العسكري

واختتم المصدر الأمني، تصريحاته بالتشديد على أن تغيير الواقع الأمني والجيوسياسي في جنوب لبنان بشكل جذري ومستدام يتطلب بالضرورة تحقيق اختراق سياسي ودبلوماسي على جبهات تفاوضية متعددة.

ورغم هذا التوجه نحو الحلول السياسية، اشترط المصدر أن يتلازم أي اتفاق مستقبلي مع حفظ هيبة الردع الإسرائيلية وإبراز القوة العسكرية لضمان فرض شروط تلبي المتطلبات الأمنية لبلاده وتمنع أي محاولات لتغيير قواعد الاشتباك في المستقبل المنظور.

خروقات مستمرة رغم تمديد وقف إطلاق النار

تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تشهد فيه المنطقة خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان الاتفاق قد بدأ سريانه في 16 أبريل الماضي لمدة 10 أيام عقب موجة غارات مكثفة بدأت في مارس، ثم جرى الإعلان في 23 أبريل عن تمديد الهدنة لمدة 3 أسابيع إضافية، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تضع استقرار هذا الاتفاق على المحك.