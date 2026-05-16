تايلاند.. 8 قتلى و25 مصابا في حادث تصادم بين قطار وحافلة- صور

كتب : محمود الطوخي

09:49 م 16/05/2026

حادث تصادم بين قطار وحافلة

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون السبت، إثر تصادم في العاصمة التايلاندية "بانكوك" أدى إلى اندلاع حريق هائل التهم حافلة نقل عام وعددا من المركبات بحسب ما أعلنته الشرطة وفرق الإنقاذ.

اندلاع حريق في حافلة بانكوك

ذكرت السلطات أن الحادث شمل قطارا وحافلة وسيارات ودراجات نارية فيما هرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث بعد اشتعال النيران في الحافلة والمركبات المجاورة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" البريطانية.

وعملت فرق الإنقاذ على انتشال المصابين من بين الحطام بينما واصل رجال الإطفاء مكافحة الحريق باستخدام خراطيم المياه لمنع امتداد النيران والسيطرة على الوضع الميداني بشكل كامل.

جهود الإنقاذ والتحقيقات

أكدت السلطات أن الحريق تمت السيطرة عليه لاحقا فيما تواصل الفرق المختصة تبريد الموقع والتعامل مع تسربات الغاز المحتملة إلى جانب عمليات البحث عن ضحايا آخرين.

وأوضحت الشرطة أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق للوقوف على ملابسات التصادم الذي وقع في العاصمة التايلاندية وأسفر عن هذه الحصيلة من الضحايا والمصابين وتدمير عدة مركبات في موقع الحريق.

