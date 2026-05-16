كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الكلام على أبطال الصاعقة في مدينة العبور مستمر منذ الخميس والشعب يصور أهله وحبايبه.

وأوضح موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" على "صدى البلد"، أن اختراق قوات الصاعقة لضاحية في العبور له رسالة، متمنياً أن تكون البداية وليست النهاية لرؤية هذا المشهد في كل المدن المصرية.

وأشار إلى أن الصورة التي تثبت تلاحم الشعب مع جيشه تؤكد فشل محاولات الوقيعة التي أنفقت عليها مليارات.

ولفت إلى أن "الناس خرجت من البلكونات للتشجيع والتصوير مع أبطال الصاعقة وهم ماشيين، ودي لقطة 2026، وشعب مصر مع جيشه وهو يهتف هتافات الصاعقة".

وأكد أن بعض الدول لديها احتياطي فلوس بالبنوك، لكن رصيد مصر من الذهب هو قوات الصاعقة والجيش العظيم الذي لا يقدر بمال.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن الجيش المصري هو الوحيد الذي هزم إسرائيل ورجعهم بالكستور، مقدمًا التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة البواسل.