أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة، دوي صفارات الإنذار في القطاع الغربي للحدود مع لبنان، إثر تسلل مسيرة معادية.

وأكدت الجبهة الداخلية، أن صفارات الإنذار أطلقت في كريات شمونة ونهاريا وبلدات بالجليل الغربي للسبب ذاته.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بانطلاق صواريخ اعتراضية في سماء نهاريا، في وقت قال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض خلال الساعات الأخيرة مسيرات أطلقها حزب الله باتجاه قواته في لبنان.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن شظايا ناتجة عن اعتراضات صاروخية سقطت في موقعين بمدينة كريات شمونة.

وأشارت القناة الـ12، إلى أنه اندلاع حريق في رأس الناقورة ناجم عن عمليات الاعتراض الصاروخي في المنطقة.