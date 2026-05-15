مسيّرات وصواريخ حزب الله.. صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل واندلاع حريق

كتب : وكالات

08:20 م 15/05/2026

صافرات الإنذار

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة، دوي صفارات الإنذار في القطاع الغربي للحدود مع لبنان، إثر تسلل مسيرة معادية.
وأكدت الجبهة الداخلية، أن صفارات الإنذار أطلقت في كريات شمونة ونهاريا وبلدات بالجليل الغربي للسبب ذاته.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بانطلاق صواريخ اعتراضية في سماء نهاريا، في وقت قال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض خلال الساعات الأخيرة مسيرات أطلقها حزب الله باتجاه قواته في لبنان.
من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن شظايا ناتجة عن اعتراضات صاروخية سقطت في موقعين بمدينة كريات شمونة.
وأشارت القناة الـ12، إلى أنه اندلاع حريق في رأس الناقورة ناجم عن عمليات الاعتراض الصاروخي في المنطقة.

صافرات الإنذار إسرائيل حزب الله لبنان

ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي
محمد صلاح تحت "المجهر" في مواجهة ليفربول وأستون فيلا.. الليلة
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
بملابس البحر.. كنزي دياب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
