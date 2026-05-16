أكد الإعلامي عمرو أديب، أن أعصابه باظت وهو يشاهد الزمالك يلعب بطريقة دفاعية دون بناء أي هجمات.

وأوضح أديب، خلال برنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن الفريق لا يفعل شيئاً سوى إرجاع الكرة، والدفاع يبعده بعيداً دون بداية هجمات، والمهاجمين يسقطون أو يُضربون دون خطورة.

وأشار إلى أن فوز الزمالك جاء بفضل الجمهور الرهيب في الاستاد، وليس بفضل سحر أو خطة أو مجهود من اللاعبين.

ولفت إلى أنه "مفيش أمل في بداية هجمات، وأنا لا أعرف طريقاً للمرمى، قلبي لا يحدثني خيراً، وأنا محتاج سلم عشان تنزلي من الانخفاض".

وأكد أن اهتمامه منصب بالكامل على مباراة سيراميكا وليس على بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على أن الزمالك يلعب باسم مصر، والفريق فرقة بتلعب عشان تعيش مش بتعيش عشان تلعب، وأرباح 4 ملايين دولار لرجوع القيد ودفع المرتبات.