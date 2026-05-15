قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق 3 صواريخ بشكل مباشر على مبنى حي الرمال مما أدى إلى تدمير عدة طوابق.

وأضاف بصل في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، أن الدفاع المدني في غزة انتشل عددا من الشهداء بعضهم أشلاء متفحمة جراء استهداف الاحتلال بناية حي الرمال في مدينة غزة

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة في شارع الوحدة بمدينة غزة عقب استهدافه بناية حي الرمال.