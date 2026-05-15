أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر"، مد ساعات تشغيل المترو غدًا لمدة ساعة إضافية، لتستمر الخدمة حتى الساعة 2 صباحًا، تزامنًا مع مباراة نادي الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك بهدف تسهيل حركة الجماهير من وإلى استاد المباراة.

خطة الخط الثالث للمترو لنقل جماهير الزمالك

أكدت "الشركة" في بيان رسمي، أنه سيتم تشغيل قطارات الخط الثالث بمعدل تقاطر يصل إلى قطار كل 5 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة، لضمان استيعاب الأعداد المتوقعة من المشجعين وتقديم خدمة نقل سريعة وآمنة.

وأوضحت أن الركاب القادمين من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج والمتجهين إلى محطة الكيت كات، سيشهدون زمن تقاطر يبلغ 11 دقيقة بين كل قطار وآخر.

ودعت إدارة الخط الأخضر الثالث جماهير نادي الزمالك إلى استخدام المترو كوسيلة سهلة وآمنة للوصول إلى محطة الاستاد، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية داخل المحطات والقطارات للحفاظ على انتظام حركة التشغيل ومنع التكدسات.



وأشارت "الشركة الفرنسية" إلى أن قرار مد ساعات التشغيل يأتي ضمن خطة خاصة بالمناسبات والفعاليات الكبرى، تستهدف دعم خدمات النقل الجماعي وتخفيف الكثافات المرورية داخل القاهرة الكبرى، خاصة خلال الفعاليات الرياضية ذات الحضور الجماهيري الكبير.

