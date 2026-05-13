إعلان

وزير الخارجية يتوجه إلى نيودلهي للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس

كتب : وكالات

09:41 م 13/05/2026

وزارة الخارجية المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء إلى نيودلهي، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس.

وقالت الخارجية في بيان، إنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات مع كبار المسئولين في الحكومة الهندية، ولقاءات ثنائية مع وزراء خارجية دول البريكس والدول الشريكة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الخارجية، أن عبد العاطي سيلتقي مع ممثلي عدد من كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات المختلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي مجموعة البريكس الشركات الهندية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل قمة الصين.. ترامب يُهاجم الصحفيين ويتهمهم بـ"التشكيك" في إنجازاته (فيديو)
شئون عربية و دولية

قبل قمة الصين.. ترامب يُهاجم الصحفيين ويتهمهم بـ"التشكيك" في إنجازاته (فيديو)
مجدي الجلاد: المواطن تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع الأسعار
أخبار مصر

مجدي الجلاد: المواطن تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع الأسعار

فستان أبيض وأسود.. رزان جمال تنشر صورًا من عرض فيلم "أسد"
زووم

فستان أبيض وأسود.. رزان جمال تنشر صورًا من عرض فيلم "أسد"
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان"
حوادث وقضايا

"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان"
خطفن الأنظار.. أجمل إطلالات النجمات العربيات في افتتاح مهرجان كان 2026
زووم

خطفن الأنظار.. أجمل إطلالات النجمات العربيات في افتتاح مهرجان كان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا