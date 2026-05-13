أعلنت وزارة الخارجية المصرية، توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء إلى نيودلهي، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس.

وقالت الخارجية في بيان، إنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات مع كبار المسئولين في الحكومة الهندية، ولقاءات ثنائية مع وزراء خارجية دول البريكس والدول الشريكة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الخارجية، أن عبد العاطي سيلتقي مع ممثلي عدد من كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات المختلفة.