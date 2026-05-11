الصحة الأمريكية: إصابة أمريكيين من ركاب السفينة السياحية بفيروس هانتا

كتب : مصراوي

08:13 ص 11/05/2026

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، إصابة مواطنين 2 من ركاب سفينة "هونديوس" السياحية بفيروس هانتا.

وبحسب السلطات تبين أن أحد الأمريكيين الـ27 الذين تم إجلاؤهم من السفينة السياحية التي شهدت تفشي المرض، ظهرت عليه أعراض خفيفة لفيروس هانتا، بينما جاءت نتيجة فحص آخر إيجابية لسلالة الأنديز من الفيروس.

ويخضع الشخصان حاليًا للعزل عن باقي الركاب فور وصولهم إلى الولايات المتحدة، وسيتم نقلهم جميعا إلى مركز طبي في نبراسكا.

تفشى فيروس هانتا في أوائل مايو على متن سفينة الرحلات البحرية الهولندية "إم في هوندوس"، التي كانت في طريقها من الأرجنتين إلى كاب فيردي.

وأكدت منظمة الصحة العالمية 7 حالات إصابة، توفي منها 3.

ونظرا لنزول أكثر من 30 راكبا وفرد طاقم خلال فترات توقف السفينة، يبحث المسؤولون في جميع أنحاء العالم عن حالات مشتبه بها محتملة.

وبدأت السفينة "هونديوس" رحلتها في الأرجنتين في الأول من أبريل، ورست في كاب فيردي، إلى أن وصلت إلى جزر الكناري الأحد.

قالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا جارسيا، إنه تم إجلاء ما إجماليه 94 من الركاب وأفراد الطاقم من السفينة السياحية "هونديوس" المنكوبة جرّاء تفشي فيروس "هانتا" القاتل.

وأضافت وزيرة الصحة الإسبانية للصحفيين في تينيريفي، أن أشخاصا من 19 دولة غادروا جزيرة الكناري على متن 8 طائرات خاصة.

ومن المقرر نشر طائرة من هولندا وطائرة من أستراليا بعد ظهر الإثنين لنقل 6 و18 شخصا إضافيين من المتضررين على التوالي.

يأتي الإجلاء بعد حوالي أسبوع من إبلاغ منظمة الصحة العالمية لأول مرة عن وفاة 3 من ركاب السفينة "هونديوس"، وهم زوجان هولنديان مسنان وامرأة ألمانية، في تفشٍ مشتبه به لفيروس هانتا.

ويمكن أن يسبب الفيروس الحمى وأمراضا تنفسية حادة لدى البشر، وينتشر عادة من خلال التلامس مع بول القوارض المصابة أو فضلاتها أو لعابها، وفقا لسكاي نيوز.

