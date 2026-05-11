

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى جمهورية كينيا للمشاركة في قمة أفريقيا - فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي يومي 11 و12 مايو 2026.

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة تعقد تحت شعار "أفريقيا إلى الأمام" وتهدف إلى تعزيز الشراكة الأفريقية - الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلا عن دمج الأولويات الأفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية، إذ تشهد القمة مشاركة واسعة من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التمويل الدولية والإقليمية فضلاً عن ممثلي قطاع الأعمال الأفريقي والفرنسي.

أضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس سيلقي كلمة مصر خلال القمة، كما سيجري عددا من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسئولي المنظمات الدولية على هامش القمة.