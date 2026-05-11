إعلان

وسط دوي الانفجارات.. الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المباني شرقي مدينة غزة

كتب : وكالات

06:48 ص 11/05/2026

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نسف المباني شرقي مدينة غزة، إذ سُمع دوي انفجار شرق حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأمس الأحد، شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في تنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة عبر معبر رفح البري، شملت نقل 44 مريضًا و63 مرافقًا، بإجمالي 107 أشخاص، لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، في ظل التدهور الحاد الذي يشهده القطاع الصحي نتيجة الحرب المستمرة.

وجرت عملية الإجلاء من مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث عملت الطواقم الطبية والإسعافية على تجهيز المرضى ومرافقيهم ومتابعة نقلهم بأمان، ضمن جهود إنسانية متواصلة لتوفير فرص العلاج للحالات المرضية الحرجة التي تعذر علاجها داخل القطاع بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل العديد من المرافق الصحية.

أكدت الجمعية، أن طواقمها تواصل العمل على مدار الساعة، رغم التحديات الميدانية والظروف الإنسانية الصعبة، لضمان استمرار الخدمات الطبية والإغاثية، والمساهمة في عمليات الإجلاء الطبي بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من عمليات الإجلاء الطبي التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف إنقاذ المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى تدخلات علاجية متخصصة غير متوفرة في قطاع غزة، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي غزة جيش الاحتلال نسف المباني في غزة معبر رفح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 11-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 11-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
جفاف العين.. إليك الأسباب وطرق الوقاية
نصائح طبية

جفاف العين.. إليك الأسباب وطرق الوقاية

لاعب سابق ومشجع مارسيليا.. حكاية الوجه الرياضي في حياة إيمانويل ماكرون
رياضة محلية

لاعب سابق ومشجع مارسيليا.. حكاية الوجه الرياضي في حياة إيمانويل ماكرون
رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
زووم

بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو