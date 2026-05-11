انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قناة "فوكس نيوز" بسبب استضافتها شخصيات سياسية وإعلامية وصفها بأنها تكذب باستمرار دون مواجهة أو رد مناسب من مقدمي البرامج.

قال ترامب، إن النائب رو خانا يكذب مرارا وتكرارا، إذ وصفه بأنه ذئب في ثياب حمل، معتبرا أن ظهور مثل هذه الشخصيات يقوض أي نقاش قائم على المنطق.

وهاجم ترامب الإعلامي بيل ماهر، واصفا إياه بأنه ضعيف التقييم، منتقدا زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، قائلا: "إنه يعتبر المحكمة العليا غير شرعية".

أضاف ترامب، أن الجمهوريين المؤيدين لشعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا يكرهون فوكس رغم مساهمات العديد من مقدميها ومعلقيها، معتبرا أن استضافة سياسيين ليبراليين فاسدين ومحتالين وكاذبين محترفين تضر بالقناة وتؤثر على فرص الفوز في الانتخابات، وفقا للغد.