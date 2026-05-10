سوريا.. انطلاق محاكمة عاطف نجيب في جلسة علنية ثانية بدمشق (فيديو)

كتب : مصطفى الشاعر

12:07 م 10/05/2026

عاطف نجيب

بدأت في القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق، وقائع جلسة "المحاكمة العلنية الثانية" للمتهم عاطف نجيب من حقبة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، لمواجهة التُهم المنسوبة إليه بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري.

انطلاق الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية لعاطف نجيب

تأتي هذه الجلسة استكمالا للمسار القضائي الذي تتبعه محكمة الجنايات الرابعة، للنظر في ملف القضية التي تحظى باهتمام رسمي وشعبي واسع، نظرا لطبيعة الاتهامات وحساسية التوقيت الذي تجرى فيه المحاكمة.

تعزيزات أمنية مكثفة تُحيط بالقصر العدلي تزامنا مع وصول المتهم

شهد محيط القصر العدلي انتشارا أمنيا مكثفا لقوى الأمن والشرطة، لتأمين مقر المحكمة وضمان سير الجلسة دون أي عوائق ميدانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد.

وتزامنت هذه التعزيزات مع وصول المتهم عاطف نجيب إلى مبنى القصر العدلي للمثول أمام القضاة، حيث تم فرض طوق أمني مشدد شمل المداخل الرئيسية والمناطق المحيطة بالمحكمة لتنظيم عملية الدخول والخروج وضمان انضباط الجلسة العلنية.

متابعة قانونية وإعلامية لمجريات القضية أمام محكمة الجنايات الرابعة

تجري وقائع المحاكمة أمام محكمة الجنايات الرابعة في ظل مراقبة دقيقة من قِبل الأوساط القانونية والحقوقية التي تُتابع تفاصيل الجلسات وما يُقدّم فيها من أدلة وإفادات.

وتُعد هذه الجلسة محطة رئيسية في القضية التي يسعى القضاء السوري من خلالها إلى تثبيت الحقائق القانونية في ملف الاتهامات الموجهة لنجيب، وسط حضور إعلامي يُواكب التطورات المتلاحقة داخل أروقة المحكمة.

