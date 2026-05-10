استشهاد مدير مباحث خان يونس ومرافقه في غارة إسرائيلية على غزة (صور وفيديو)

كتب : مصطفى الشاعر

12:21 م 10/05/2026

غارة إسرائيلية على غزة

لقي مدير مباحث مدينة خان يونس العقيد وسام عبد الهادي، ومرافقه فادي هيكل، مصرعهما ظهر اليوم الأحد، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استهدفت العملية مركبة مدنية كان يستقلها العقيد ومرافقه أثناء مرورهما في حي الأمل الواقع شمال غربي المدينة، مما أدى إلى ارتقائهما على الفور، في ظل تصاعد وتيرة الاستهدافات التي تطال الكوادر الأمنية والخدمية في قطاع غزة.

تفاصيل عملية الاغتيال واشتعال النيران في المركبة المدنية المستهدفة

نقلت وكالة "سوا" الفلسطينية عن مصادر محلية وميدانية، أن طائرة استطلاع أطلقت صاروخا مباشرا صوب مركبة من نوع "جيب" كانت تسير مقابل جمعية إعمار في محيط حي الأمل.

وأسفر الهجوم عن تدمير المركبة بالكامل واشتعال النيران فيها بصورة عنيفة، مما أدى إلى استشهاد من بداخلها وتسبب في وقوع إصابات متفرقة بين المواطنين المارة الذين تصادف وجودهم في موقع الانفجار لحظة وقوع الغارة.

انتشال الضحايا وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق حي الأمل

تمكنت طواقم الدفاع المدني وسيارات الإسعاف من الوصول إلى موقع الحادث وانتشال جثامين الضحايا من بين الحطام المتفحم، حيث جرى نقلهم مع المصابين إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي الرعاية اللازمة.

وتأتي هذه العملية في ظل أجواء أمنية متوترة تشهدها المناطق الغربية لمدينة خان يونس، حيث يُسجل تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الباكر، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية التي تستهدف مواقع مدنية وأمنية بمختلف أنحاء المحافظة.

فلسطين غزة إسرائيل

