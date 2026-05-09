بطولة جيهان الشماشرجي وأحمد حاتم.. 8 معلومات عن فيلم "الكلام على إيه"

تصوير- إسلام فاروق:

أقيم مساء اليوم السبت، العرض الخاص لفيلم "الكلام على ايه؟ أول ليلة"، وذلك بأحد السينمات بمدينة السادس من أكتوبر بحضور صناعه وأبطاله استعدادا لعرضه بالسينمات يوم 14 مايو الجاري.

وجاء بين أبرز الحضور من نجوم الفيلم هم الفنان سيد رجب، الفنانة آية سماحة، والفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة دنيا سامي، إلى جانب حضور الفنان هشام ماجد والفنان أكرم حسني اللذان حضرا لدعم الفيلم وأبطاله.

كواليس فيلم "الكلام على ايه؟ أول ليلة"

تدور أحداث الفيلم حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة، يجتمعون في ليلة الزفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، اية سماحة، سيد رجب، مصطفى غريب، حاتم صلاح، جيهان الشماشرجي، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

