الجنح تصدر حكمها اليوم في قضية أطفال "مدرسة اللغات"

كتب : صابر المحلاوي

04:00 ص 10/05/2026

تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حكمها في محاكمة 12 متهمًا بتعريض حياة أطفال بإحدى مدارس اللغات للخطر.

وكشفت التحقيقات أن الأطفال تُركوا دون إشراف كافٍ داخل ساحة المدرسة وأثناء انتظار الحافلات المدرسية، في ظل غياب المتابعة الدقيقة من المشرفات المكلفات بالحراسة، فضلًا عن تقاعس أفراد الأمن ومراقبي كاميرات المراقبة عن أداء واجباتهم الوظيفية، ما ساهم في وقوع الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن مديرة المدرسة لم تتحقق من التزام المشرفات بمهامهن، ولم تُحكم الإشراف على أعمال الأمن أو متابعة منظومة المراقبة بالكاميرات، الأمر الذي أتاح للمتهمين فرصة الانفراد بالأطفال والتعدي عليهم، وفقًا لأوراق القضية.

واعتمدت النيابة العامة، في إحالة المتهمين إلى المحاكمة، على عدد من الأدلة، من بينها تسجيلات كاميرات المراقبة، وأقوال مختصين بوزارة التربية والتعليم، فضلًا عن تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن الحالة النفسية للأطفال المجني عليهم، لتأكيد توافر أركان جريمة الإهمال وتعريض الطلاب للخطر.

