70 قتيلا في هجمات جديدة شنها مقاتلون متشددون وسط مالي

كتب : وكالات

04:33 ص 10/05/2026

جماعة نصرة الإسلام والمسلمين

رفعت موجة هجمات جديدة شنها مقاتلون متشددون وسط مالي، عدد القتلى في الأيام الأخيرة إلى 70 على الأقل، حسبما أفادت مصادر محلية وأمنية.

وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن هجمات وقعت الجمعة، بعدما قتلت ما لا يقل عن 30 شخصا في هجمات على قرى في نفس المنطقة، الأربعاء.

وقال مسؤول محلي، إن الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة رفعت عدد القتلى إلى أكثر من 70.

وذكر مسؤول محلي آخر، أن الحصيلة بلغت 80 قتيلا.

وتواجه مالي وضعا أمنيا حرجا في أعقاب هجمات منسقة على نطاق غير مسبوق، شنتها في 25 و26 أبريل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد ضد مواقع للمجلس العسكري الحاكم.

ووصف مصدر أمني الوضع في المنطقة التي تعرضت للهجمات الأخيرة بأنه "مقلق"، وفقا لسكاي نيوز.

