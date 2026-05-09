بطولة جيهان الشماشرجي وأحمد حاتم.. 8 معلومات عن فيلم "الكلام على إيه"

جيهان الشماشرجي وآية سماحة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه؟

يحتفل رجل الأعمال السوري، باسل سماقية بزفاف ابنته في حفل ضخم أمام سفح الأهرامات، مساء اليوم السبت، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، إلى جانب حضور عدد من النجوم من بينهم نيللي كريم ونسرين أمين والمخرج خالد يوسف، بجانب سياسيين وشخصيات عامة ورجال أعمال.

ظهر رجل الأعمال باسم سماقية والسعادة تغمره بدخول ابنته عش الزوجية، والتقط العديد من الصور التذكارية معهما ومع المدعويين.

من هو رجل الأعمال باسل سماقية

محمد باسل رضوان سماقية هو رجل أعمال سوري بارز مقيم في مصر، ولد في حلب عام 1971، ويشغل منصب مالك ورئيس مجلس إدارة شركة "قطونيل" الشهيرة للملابس الداخلية التي أسسها عام 1999. يركز استثماراته في مصر، إذ تدير الشركة مصانع متعددة، وقد دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2018.

بدأ استثماراته في مصر بالشراكة مع والده وشقيقه في الثمانينيات قبل أن ينفصل عنهم لتأسيس شركة "قطونيل".

يصف نفسه بـ"رجل الصناعة" ويدير مجموعة "قطونيل" التي تعد من أكبر شركات الملابس الداخلية في السوق المصرية، بـ 4 مصانع في مناطق مثل جسر السويس والعاشر من رمضان والخانكة.

دخلت مجموعته موسوعة غينيس بفضل تصنيع أكبر قميص وشورت داخلي في العالم عام 2018.

انتقل مع أسرته للعيش والعمل في مصر في ثمانينيات القرن الماضي.

اقرأ أيضا:

قبل طلاقهما للمرة الثالثة.. 25 صورة جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد

نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف لـ"مصراوي" آخر وضع صحي لوالده



