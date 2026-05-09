خالد يوسف ونيللي كريم.. صور النجوم في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية

كتب : مروان الطيب

10:44 م 09/05/2026 تعديل في 10:56 م
    باسم سماقية ونجوم الفن والمجتمع
    العروسين
    باسم سماقية والاصدقاء في حفل زفاف ابنته
    باسم سماقية وهاني رمزي
    حفل زفاف ابنة باسم سماقية
    نجوم الفن وباسم سماقية
    باسم سماقية يرقص مع ابنته في حفل زفافها
    نجوم المجتمع في حفل زفاف ابنة باسم سماقية
    رجل الاعمال باسم سماقية ونجوم المجتمع

يحتفل رجل الأعمال السوري، باسل سماقية بزفاف ابنته في حفل ضخم أمام سفح الأهرامات، مساء اليوم السبت، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، إلى جانب حضور عدد من النجوم من بينهم نيللي كريم ونسرين أمين والمخرج خالد يوسف، بجانب سياسيين وشخصيات عامة ورجال أعمال.

ظهر رجل الأعمال باسم سماقية والسعادة تغمره بدخول ابنته عش الزوجية، والتقط العديد من الصور التذكارية معهما ومع المدعويين.

من هو رجل الأعمال باسل سماقية

محمد باسل رضوان سماقية هو رجل أعمال سوري بارز مقيم في مصر، ولد في حلب عام 1971، ويشغل منصب مالك ورئيس مجلس إدارة شركة "قطونيل" الشهيرة للملابس الداخلية التي أسسها عام 1999. يركز استثماراته في مصر، إذ تدير الشركة مصانع متعددة، وقد دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2018.

بدأ استثماراته في مصر بالشراكة مع والده وشقيقه في الثمانينيات قبل أن ينفصل عنهم لتأسيس شركة "قطونيل".

يصف نفسه بـ"رجل الصناعة" ويدير مجموعة "قطونيل" التي تعد من أكبر شركات الملابس الداخلية في السوق المصرية، بـ 4 مصانع في مناطق مثل جسر السويس والعاشر من رمضان والخانكة.

انتقل مع أسرته للعيش والعمل في مصر في ثمانينيات القرن الماضي.

