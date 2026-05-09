قالت القناة 13 العبرية، السبت، إن الأوساط السياسية في تل أبيب تترقب نتائج التحركات الدبلوماسية في واشنطن لإنهاء حرب إيران، وسط استعدادات إسرائيلية مكثفة لكافة الاحتمالات الميدانية والسياسية، بدءا من العودة للقتال وصولا إلى إبرام اتفاق جديد.

وعود ترامب في ملف إيران وأمريكا

ووفقا لمسؤول إسرائيلي، كشفت المداولات الأمنية التي جرت برئاسة بنيامين نتنياهو عن تلقي إسرائيل تأكيدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التخلي عن ملف اليورانيوم المخصب في أي تسوية مقبلة.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأنه ينتظر ردا رسميا من طهران خلال الساعات القادمة بخصوص وثيقة التفاهمات الأمريكية الرامية لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب: "من المفترض أن أتلقى رسالة الليلة، سنرى كيف ستسير الأمور. هل يماطلون؟ لا أعرف، سنكتشف ذلك قريبا".

موقف جيش الاحتلال الإسرائيلي من حرب إيران

ووفقا للقناة العبرية، أظهرت النقاشات الأمنية في تل أبيب تبني جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الموساد لمواقف هجومية تجاه تطورات حرب إيران وأمريكا.

واعتبر قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات الإيرانية تعيش حالة من الضعف تمثل فرصة عملياتية يجب استغلالها، حيث وصفوا الحرس الثوري بأنه "منظمة مهزومة حاليا" وطالبوا بالعودة لاستكمال العمليات العسكرية وإنهاء المهمة.

وفي ذات السياق، يرى جهاز الموساد أن زيادة الضغط العسكري في حرب إيران سيؤدي مباشرة إلى زعزعة استقرار النظام في طهران، مؤكدا أن العودة إلى المواجهة العسكرية ستسرع من وتيرة انهيار السلطة الإيرانية.

وفي المقابل، تفضل حكومة الاحتلال حاليا ترك المجال للرئيس الأمريكي لإدارة المفاوضات دون إظهار علامات القلق التي قد توحي بجر واشنطن إلى الصراع.