قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة لا تتعامل بجدية مع مسألة رفع العقوبات، مؤكداً أنها قامت بتشديدها، إلى جانب ارتكاب ما وصفه بأعمال قرصنة وسطو مسلح استهدفت سفناً إيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إرنا عن بقائي قوله إن طهران أوضحت منذ البداية أنه لا مجال للتفاوض، وأنها ستناقش تفاصيل الاتفاق الذي تسعى إليه، مشيراً إلى أن توقع نتائج سريعة من المحادثات يعد أمراً غير واقعي.

وأوضح أن زيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة إلى إسلام أباد هدفت إلى نقل الموقف الإيراني إلى باكستان التي تقوم بدور الوسيط الرسمي في هذه المحادثات.

وشدد على أن الخلاف القائم بين إيران والولايات المتحدة لا يمكن اعتباره خلافاً بسيطاً، بل يمتد تاريخه لنحو 47 عاماً، مؤكداً أن طهران لم تعد قادرة على استخدام مفهوم الثقة في علاقتها مع واشنطن في ظل وجود شكوك عميقة.