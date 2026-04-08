وجهت سفارة إيران في جنوب أفريقيا رسالة حادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجمات التي نفذتها إسرائيل على لبنان.

وقالت السفارة في تدوينة لها على منصة "أكس" اليوم الأربعاء: "يا ترامب، إذا لم يكن لديك طوق للكلب المسعور، إسرائيل، فهل يجب أن نحضر لك واحدًا؟."

وفي وقت سابق من اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على لبنان، أسفرت عن 254 استشهاد وإصابة 1165 آخرين.

ومن جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من استمرار إسرائيل في استهداف لبنان، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

وناقش عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، حالات خرق وقف إطلاق النار في لبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان.