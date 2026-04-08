إعلان

سفارة إيرانية: يا ترامب إذا لم يكن لديك طوق للكلب المسعور إسرائيل فهل يجب أن نحضر لك واحداً؟

كتب : وكالات

10:02 م 08/04/2026

إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت سفارة إيران في جنوب أفريقيا رسالة حادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجمات التي نفذتها إسرائيل على لبنان.

وقالت السفارة في تدوينة لها على منصة "أكس" اليوم الأربعاء: "يا ترامب، إذا لم يكن لديك طوق للكلب المسعور، إسرائيل، فهل يجب أن نحضر لك واحدًا؟."

وفي وقت سابق من اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على لبنان، أسفرت عن 254 استشهاد وإصابة 1165 آخرين.

ومن جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من استمرار إسرائيل في استهداف لبنان، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

وناقش عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، حالات خرق وقف إطلاق النار في لبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا اتفاق وقف إطلاق النار قصف لبنان

أحدث الموضوعات

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
حوادث وقضايا

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

