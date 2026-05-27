تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوصول إلى اتفاق يحقق مصالح بلاده لإنهاء حرب إيران، الأربعاء، مشددا على أن محاولات النظام الإيراني للمراهنة على عامل الوقت والبقاء في السلطة بعد رحيله لن تنجح.

وأوضح ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه لا يولي أي اهتمام لانتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن رهان طهران على الانتخابات الأمريكية كأداة ضغط لن يغير من مسار مفاوضات إيران وأمريكا.

تجاهل ترامب كافة المخاوف المتعلقة بالخسائر السياسية التي قد تسببها حرب إيران على الصعيد الداخلي، لافتا إلى أن الجانب الإيراني اعتقد خطأ أن بإمكانه الصمود لفترة أطول منه.

وقال ترامب: "لقد ظنوا أنهم سيصبرون أكثر مني، كما تعلمون؟ سنصبر أكثر منه، فهو يخوض انتخابات التجديد النصفي"،

وأضاف: "لا أهتم بانتخابات التجديد النصفي. انظروا ماذا حدث الليلة الماضية، لقد كانت مقدمة لانتخابات التجديد النصفي. الناس يفهمون ذلك".

وجاءت هذه التصريحات في إشارة إلى فوز المرشح الذي دعمه في جولة الإعادة للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في تكساس لمجلس الشيوخ.

شروط واشنطن في ملف إيران وأمريكا

أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على التوصل قريبا إلى اتفاق يضع حدا للصراع، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن إدارته لم ترضَ بعد عن الشروط المطروحة.

وأبدى ترامب استعداد بلاده لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم تتحقق المطالب الأمريكية بالكامل، قائلا: "لسنا راضين عن ذلك، لكننا سنكون كذلك. إما ذلك، أو سيتعين علينا إنهاء المهمة فحسب"، مما يبرز تعقيدات المشهد الحالي بين إيران وأمريكا.

انهيار اقتصادي يحسم حرب إيران

وأشاد ترامب باستئناف خدمة الإنترنت في إيران، معتبرا ذلك علامة على ضعف موقف النظام وتراجع قدرته على السيطرة.

وجادل الرئيس الأمريكي بأن النظام الاقتصادي الإيراني قد تعرض لانهيار شامل، وهو ما يدفع طهران نحو خيار وحيد لإنهاء حرب إيران.

وأكد ترامب على أن طهران تسعى بجدية لإبرام صفقة نتيجة الضغوط الممارسة في إطار علاقة إيران وأمريكا، قائلا: "إنهم يريدون فقط إبرام صفقة. لا أعتقد أن لديهم خيارا آخر".