أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد عن أن جماعات مسلحة مدعومة من إيران نفذت هجمات بمسيرات قرب مقر السفارة ومطار بغداد، محذرة رعاياها من وقوع هجمات جديدة.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء، أن ميليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران نفّذت عدة هجمات بطائرات مسيّرة بالقرب من مركز الدعم الدبلوماسي ومطار بغداد الدولي في 8 أبريل 2026.

وأضافت السفارة الأمريكية، إلى أن هذه الميليشيات قد تعتزم شنّ هجمات إرهابية إضافية ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق.

وأشارت السفارة إلى أنه رغم إعلان السلطات العراقية عن خطط لإعادة فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات التجارية، الإ أنه يُنصح المواطنون الأمريكيون بعدم السفر جوًا داخل العراق نظرًا لاستمرار مخاطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في المجال الجوي العراقي.

وتابعت: "ويُنصح المواطنون الأمريكيون الموجودون في العراق بمغادرة البلاد برًا في الوقت الراهن".

ولفت السفارة الأمريكية، إلى أن الجماعات المسلحة الموالية لإيران قد تنوي استهداف مواطنين أمريكيين، ومنشآت دبلوماسية وشركات وجامعات وبنية تحتية للطاقة وفنادق ومطارات وغيرها من المواقع التي يُعتقد أنها مرتبطة بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسات عراقية وأهداف مدنية.