نقل موقع أكسيوس الأمريكي، عن مسؤول أمريكي، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثار قضية لبنان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل إعلان وقف إطلاق النار.

وأكد مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي، أن ترامب ونتنياهو اتفقا خلال المكالمة على إمكانية استمرار الحرب في لبنان.

وقال المسؤول الأمريكي، إن البيت الأبيض لا يشعر بقلق من أن يؤدي الوضع في لبنان لانهيار وقف إطلاق النار مع إيران.

وبسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن طهران تدرس الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات على بيروت.

وأكد مصدر عسكري إيراني، لوكالة فارس، أن طهران بصدد استكمال الترتيبات لتنفيذ عملية ردع تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية ردًا على الهجمات التي شنتها إسرائيل على لبنان.

وشن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، سلسلة من الضربات على بيروت، في أعنف هجوم على العاصمة منذ بدء الحرب مع حزب الله.

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، أن الحصيلة الأولية للاعتداءات الإسرائيلية اليوم بلغت 87 شهيدًا وأكثر من 700 جريح.

وقال ناصر الدين في تصريحات لقناة الجزيرة: "نحن أمام تصعيد خطير بعدوان إسرائيلي بأكثر من 100 غارة".

وأضاف الوزير اللبناني: "الحصيلة الأولية ما زالت بارتفاع ومبدئيًا نتحدث عن 89 شهيدًا".

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف لا تزال تنقل الضحايا إلى المستشفيات، مؤكدًا: "ما زالت سيارات الإسعاف تنقل الضحايا للمستشفيات".

ودعا وزير الصحة اللبناني المؤسسات الدولية إلى دعم القطاع الصحي، قائلًا: "نحث المؤسسات الدولية على مساعدة القطاع الصحي اللبناني".