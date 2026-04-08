إعلان

جيش الاحتلال: ضربنا 100 هدف خلال 10 دقائق في لبنان.. فيديو

كتب : عبدالله محمود

05:09 م 08/04/2026

إسرائيل تضرب 100 هدف في لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن ضرب 100 هدف خلال 10 دقائق في لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "أكس" اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال نفذ أكبر ضربة في جميع أنحاء لبنان منذ بدء عملية زئير الأسد.


وأضاف متحدث جيش الاحتلال، "خلال 10 دقائق تقريبًا وفي عدة مناطق بالتزامن أنجز جيش الاحتلال تستهدف نحو 100 معقولة وبنية تحت عسكرية تابعة لحزب الله ".

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني، عن مئات القتلى والجرحى في مختلف أنحاء لبنان جراء "العدوان الإسرائيلي".

ودعا وزير الصحة جميع اللبنانيين لإفساح المجال أمام وصول سيارات الإسعاف إلى مواقع الغارات الإسرائيلية.+

وردًا على هذا العدوان، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن طهران تدرس الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان إذا استمرت الهجمات على بيروت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي لبنان وإسرائيل وقف إطلاق النار حرب لبنان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

