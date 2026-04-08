أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن ضرب 100 هدف خلال 10 دقائق في لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "أكس" اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال نفذ أكبر ضربة في جميع أنحاء لبنان منذ بدء عملية زئير الأسد.

#عاجل 🔴أكبر ضربة في أنحاء لبنان منذ بدء عملية زئير الأسد: خلال 10 دقائق وفي عدة مناطق بالتزامن أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 8, 2026



وأضاف متحدث جيش الاحتلال، "خلال 10 دقائق تقريبًا وفي عدة مناطق بالتزامن أنجز جيش الاحتلال تستهدف نحو 100 معقولة وبنية تحت عسكرية تابعة لحزب الله ".

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني، عن مئات القتلى والجرحى في مختلف أنحاء لبنان جراء "العدوان الإسرائيلي".

ودعا وزير الصحة جميع اللبنانيين لإفساح المجال أمام وصول سيارات الإسعاف إلى مواقع الغارات الإسرائيلية.+

وردًا على هذا العدوان، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن طهران تدرس الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان إذا استمرت الهجمات على بيروت.