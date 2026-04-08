"هدنة هشة والرئيس غير صبور".. نائب ترامب يعلق على وقف حرب إيران

وصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانْس، اليوم أثناء حديثه في بودابست، وقف إطلاق النار مع إيران بأنه "هدنة هشة".

وقال فانْس إن المفاوضات علمته الكثير عن النظام الإيراني، محذرًا طهران من أن ترامب"ليس من النوع الذي يُستهان به" إذا لم يحرز تقدم في محادثات السلام.

وأوضح أن ردود إيران اختلفت حسب المجموعة داخل الحكومة، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية استجاب بشكل إيجابي للاتفاق، بينما كان آخرون "يكذبون" بشأن الإنجازات العسكرية للبلاد.

وأضاف: "لهذا أقول إن هذه هدنة هشة. هناك أشخاص يريدون بوضوح الجلوس إلى طاولة المفاوضات والعمل معنا للتوصل إلى صفقة جيدة، وهناك آخرون يكذبون حتى بشأن الحقائق الهشة التي أبرمناها بالفعل".

وتابع: "إذا كان الإيرانيون مستعدين بحسن نية للعمل معنا، أعتقد أننا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق. وإذا قرروا الكذب أو الغش أو محاولة منع تنفيذ حتى هذه الهدنة الهشة، فلن يكونوا سعداء".

وأشار فانْس إلى أن الرئيس دونالد ترامب أظهر أيضًا أن لدى الولايات المتحدة تأثيرًا عسكريًا ودبلوماسيًا، وربما الأهم، نفوذًا اقتصاديًا كبيرًا. وأضاف: "الرئيس طلب منا عدم استخدام هذه الأدوات حاليًا، وأمرنا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولكن إذا لم يفعل الإيرانيون الشيء نفسه، فسوف يكتشفون أن رئيس الولايات المتحدة ليس من النوع الذي يُستهان به. إنه غير صبور، وغير صبور لإحراز تقدم".