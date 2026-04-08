إعلان

رئيس وزراء باكستان يشكر مصر على دعم وساطة وقف حرب إيران

كتب : أحمد جمعة

01:52 م 08/04/2026

شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الشكر لـ 5 دول على دعمها لجهود الوساطة التي أسفرت عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف لإطلاق النار.

وقال شريف عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الأربعاء: "بينما نتجه نحو محادثات إسلام آباد، أود أن أعبر عن أعمق تقديرنا وامتناننا الصادق لدولنا الشقيقة: جمهورية الصين الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية تركيا، جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، على دعمهم القيم والشامل الذي أسهم في الوصول إلى وقف إطلاق النار ومنح الجهود الدبلوماسية السلمية فرصة لتحقيق نهاية شاملة وحاسمة للصراع".

وأضاف: "كما أود أن أعرب عن تقديري العميق وشكري لدولنا الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، التي يظل دعمها المستمر والتزامها بالسلام والاستقرار في المنطقة محورياً لنجاح جهودنا.. لقد أظهرت قيادة جميع دولنا الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية بصيرة استراتيجية استثنائية وحكمة وصبراً في منح السلام فرصة للتجسيد".

وأكمل: "كما أشكر جميع شركائنا وأصدقائنا حول العالم الذين تواصلوا مع باكستان واعترفوا بجهودها الصادقة من أجل السلام العالمي.. فلنعمل جميعاً معاً لبناء سلام دائم في المنطقة وخارجها!".

ترحيب دولي وعربي


وبعد أسابيع من التوتر غير المسبوق، تنفس المجتمع الدولي الصعداء عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، إذ قوبل الاتفاق بترحيب واسع من عواصم عربية وغربية.

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في بيان إنه في حين قبلت واشنطن "الإطار العام" للمقترح الإيراني المكون من 10 نقاط باعتباره "أساساً للمفاوضات"، فإن إيران تنظر بدورها في مقترح أمريكي مكون من 15 نقطة.

ولم تُنشر التفاصيل الكاملة للخطة الأمريكية المكونة من 15 نقطة، غير أنه يُعتقد أنها تتضمن: التزام إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، وتسليمها لليورانيوم عالي التخصيب، وفرض قيود على القدرات الدفاعية لطهران، وإنهاء نشاط الجماعات الوكيلة في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وقف إطلاق النار حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أخبار مصر

أخبار البنوك

حوادث وقضايا

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

