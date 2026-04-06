ناقشت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري استعدادات الوزارة والهلال الأحمر المصري لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية في ضوء الأحداث الإقليمية والعالمية بلجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة وحضور السادة أعضاء اللجنة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بحضور أول اجتماع للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مشيدة بالدور المهم الذي تؤديه اللجنة.

دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل جهودها لدعم الشعب الفلسطيني عبر استجابة إنسانية شاملة يجسدها الهلال الأحمر المصري بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة وتضع كرامة الإنسان وحقه في الحياة على رأس الأولويات.

وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري شرف بالرئاسة الشرفية للسيدة الفاضلة السيدة الأولي انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية وهو ما كان له بالغ الأثر على الهلال الأحمر المصري.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر بوابة عبور النسبة الأكبر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023، إذ تجاوزت المساعدات الـ900 ألف طن منذ بدء الأزمة وحتي تاريخه، ولم تتوقف يوما واحدا، فالدولة المصرية وضعت القضية الإنسانية في غزة على رأس أولوياتها السياسية والدبلوماسية إدراكًا بأن الأمن الإنساني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والإقليمي.

ولعب الهلال الأحمر المصري دورًا تاريخيًا في إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأدار أكبر جسر إغاثي للقطاع بآلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، موضحة أن الجهود المقدمة من الدولة المصرية ليست مجرد مساعدات إنسانية، بل رسالة أمل وتضامن، تؤكد أن مصر ستظل سندًا وداعمًا للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في أوقات الأزمات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الهلال الأحمر المصري أطلق قوافل مساعدات تحت شعار " زاد العزة .. من مصر إلى غزة" حاملة آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما أن لديه شبكة متطوعين تضم أكثر من 65 ألف متطوع ومتطوعة على مستوى الجمهورية سخروا جهودهم في عملية الإغاثة لأهالي قطاع غزة.

واستطاع الهلال الأحمر المصري أن يوفر حزمة متكاملة من الخدمات داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة بمعبر رفح، تشمل الدعم النفسي للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، وتوزيع الملابس الثقيلة، ومستلزمات العناية الشخصية، إلى جانب توزيع "حقيبة العودة" على العائدين إلى قطاع غزة.

ويعتبر نموذج المطبخ الإنساني للهلال الأحمر المصري في العريش الأول من نوعه في العالم الذي يقوم بتجهيز وجبات ساخنة عابرة للحدود، واستحدثه المتطوعون لإرسال الوجبات يوميًا لأهالي القطاع، كما أطلق "المطبخ الإنساني الرمضاني" التابع للهلال الأحمر المصري، في إطار حملة هلال الخير 2026 تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بمواصلة رسالتها الإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والتكافل.

ونجح المطبخ الإنساني التابع للهلال الأحمر المصري هذا العام في تجهيز وتوزيع مليون وجبة إفطار ساخنة داخل قطاع غزة، من خلال "مطبخ زاد العزة الرمضاني"، في رسالة تضامن عملية تعكس عمق الروابط بين الشعبين المصري والفلسطيني.

دعم الدولة المصرية للأطفال الفلسطينيين

كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي وثقت جهود الدولة المصرية في مسلسل " صحاب الأرض" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية على مدار 3 سنوات استضافت عددا من الأطفال الفلسطينيين وتلقوا كافة أوجه الرعاية حتي عادوا بسلامة الله إلى أراضيهم مرة أخرى.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الهلال الأحمر المصري تاريخ متجذر في مصر، ودوره الإغاثي والإنساني مهم جدا في مختلف الأصعدة الإغاثية والإنسانية والتنموية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تقدم دعمًا إلى 4.7 مليون أسرة ضمن برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، وتكثف في المرحلة الحالية من مشروعات التمكين الاقتصادي عبر برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بجهود وزارة التضامن الاجتماعي ودور الهلال الأحمر المصري في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني ومختلف الشعوب والبلدان العربية.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تعمل على الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتعمل كذلك على الحفاظ على وحدة صف الشعوب العربية وترفض التدخلات الخارجية في شئونها.

هذا وقد استعرضت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري جهود الهلال الأحمر المصري في عمليات الإغاثة الإنسانية في السودان وقطاع غزة وغيرها من الدول، كذلك تقديم الدور التوعوي والتنموي داخل الجمهورية.

وأهدى الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ درع المجلس للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرا لجهودها، كما أهدي شهادات تقدير لقيادات الهلال الأحمر المصري وكوادره ومتطوعيه تقديراً لجهودهم الإغاثية والإنسانية.

وأهدت وزيرة التضامن الاجتماعي درع الهلال الأحمر المصري للدكتور الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ .

ويذكر أنه حضر اللقاء كل من: أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.

