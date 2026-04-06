قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه "يحظى بشعبية أكبر من أي شخص آخر في فنزويلا"، مازحاً بأنه سيذهب إلى فنزويلا ويترشح للرئاسة.

أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي، صرّح ترامب قائلاً: "بعد أن أنتهي من هذه "الحرب على إيران"، يمكنني الذهاب إلى فنزويلا، وسأتعلم الإسبانية بسرعة لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، فأنا أجيد اللغات ويجب أن أترشح للرئاسة"، وأعرب عن رضاه عن الرئيسة المنتخبة الحالية، ديلسي رودريجيز، وعن الوضع العام في فنزويلا.

قال ترامب: "إذا كنتم تتذكرون "الرئيس جورج" بوش مع العراق، فقد طردوا الجنرالات، وطردوا الشرطة، طردوا الجميع، وتعرفون ماذا حدث؟ تشكل تنظيم داعش"، مضيفًا أن ذلك "لن يحدث معنا" في فنزويلا.

Trump:



I am polling higher than anybody has ever polled in Venezuela.



After I am finished with this, I can go to Venezuela, I can quickly learn Spanish, and I will run for president. pic.twitter.com/UPc6Nk0WCc — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026