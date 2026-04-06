حزب الله يستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.. فيديو

كتب : عبدالله محمود

10:52 م 06/04/2026

حزب الله يستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، أن عناصره استهدفوا دبابتي ميركافا إسرائيلية في بلدة عيناتا في جنوب لبنان بمحلقات انقضاضية.


وأوضح حزب الله، في ثلاثة بيانات منفصلة، اليوم الاثنين، أنهم استهدفوا تجمّعات لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة وجنوب مدينة الخيام بصلياتٍ صاروخية وقذائف المدفعية.
وقال الحزب، إنه هاجم بمسيّرات انقضاضية تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شلومي والمالكية وحانيتا وحولاتا.

وأضاف حزب الله، أنه قصف بالصواريخ مستوطنة يرؤون في إطار التحذير الذي وجهه.
وأشار إلى قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدتي مارون الراس وعيناتا جنوبي لبنان.
وأوضح الحزب أنه استهدف بالصواريخ بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد.
كما أعلن استهداف مرابض مدفعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، لافتًا إلى أنه استهدف أيضا مرابض مدفعية شرق مستوطنة سعسع.

