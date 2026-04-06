إعلان

الدفاع الكويتية: التعامل مع 14 صاروخاً بالستياً وصاروخين جوالين و46 مسيرة معادية

كتب : مصراوي

07:47 م 06/04/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الدفاع الكويتية: التعامل مع 14 صاروخاً بالستياً وصاروخين جوالين و46 مسيرة معادية

الكويت تتصدى لـ14 صاروخاً بالستياً و46 مسيرة

تمكنت الدفاع الكويتية، من التعامل مع 14 صاروخا بالستيا و46 مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت ( د ب أ )

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 14 صاروخاً بالستياً وصاروخين جوالين و46 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

وجاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان اليوم الاثنين، خلال الإيجاز الإعلامي في شأن التطورات الراهنة والأحداث العملياتية في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.

وقال العطوان أن ذلك أسفر عن سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية شمال البلاد ما تسبب في وقوع إصابات بشرية وباشرت الجهات المختصة التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

وبين أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع 22 بلاغا فيما تعاملت فرق إطفاء الجيش مع ثلاثة بلاغات وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج والأردن لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.

وحذرت هذه الدول من العواقب الوخيمة على ضوء استمرار إيران بانتهاك سيادة الدول، ومبادئ القانون الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهجمات الإيرانية الكويت الشرق الأوسط حرب إيران إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

