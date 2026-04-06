قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحرب على إيران لا تزال تحصد الأرواح رغم الجهود الدبلوماسية.

وأضاف أردوغان في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تقويض كل محاولة تهدف إلى إنهاء الحرب.

وأشار الرئيس التركي، إلى أن أنقرة قامت بتلبية مقتضيات الأخوة على أفضل وجه ممكن منذ اليوم الأول للحرب على إيران.

وأوضح أردوغان، أن بدء الهجمات على إيران أدخل الاقتصاد العالمي في واحدة من أشد الصدمات في التاريخ الحديث.