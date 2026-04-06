ترامب: كوريا الجنوبية وأستراليا واليابان لم تساعدنا في مواجهة إيران

كتب : مصراوي

10:30 م 06/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (أ ش أ)

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا لاذعًا على حلفاء بلاده في منطقة المحيط الهادئ بسبب عدم تقديمهم الدعم في مواجهة إيران، مؤكدًا أن هذه الدول لم تشارك في إعادة فتح مضيق هرمز أو في العمليات الهجومية الأمريكية ضد طهران.

و أعرب ترامب في ختام مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض اليوم الاثنين، عن استيائه من نقص الدعم ليس فقط من حلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بل أيضًا من الحلفاء الآسيويين.

وقال الرئيس الأمريكي: "تعلمون من لم يساعدنا أيضًا؟ كوريا الجنوبية لم تساعدنا، وأستراليا لم تساعدنا، واليابان أيضًا لم تساعدنا".

ترامب: لدينا 50 ألف جندي في اليابان لحمايتهم من كوريا الشمالية

وأضاف ترامب في إشارة إلى القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة: "لدينا 50 ألف جندي في اليابان لحمايتهم من كوريا الشمالية، ولدينا 45 ألف جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي أتفاهم معه جيدًا".

