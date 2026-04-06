شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً متكرراً على حلفاء الولايات المتحدة الذين زعم أنهم "لم يساعدوه" في الحرب في إيران، وذكر أسماءهم بالاسم.

قال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "اليابان لم تساعدنا، وأستراليا لم تساعدنا، وكوريا الجنوبية لم تساعدنا، ثم نصل إلى حلف شمال الأطلسي - حلف شمال الأطلسي لم يساعدنا".

وأضاف ترامب بشأن المساعدات الأمريكية للدول: "لدينا 50 ألف جندي في اليابان لحمايتهم من كوريا الشمالية؛ ولدينا 45 ألف جندي في كوريا الجنوبية لحمايتهم من كيم جونغ أون، الذي تربطني به علاقة جيدة جداً".

ثم أشاد ترامب ببعض دول الخليج، معترفاً بأن مشاركتها مرتبطة بقربها من الصراع: "لقد كانت المملكة العربية السعودية ممتازة، وقطر ممتازة، والإمارات العربية المتحدة ممتازة، وكذلك البحرين والكويت".