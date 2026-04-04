أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، استهدفت مواقع متعددة داخل إسرائيل.

وأوضح الحرس الثوري أن الموجة رقم 94 من العملية نُفذت باستخدام تكتيك "النار العميقة"، حيث جرى استهداف مراكز صناعية وعسكرية، إضافة إلى مواقع يُعتقد أنها تضم قيادات في الجيش الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن الضربات شملت مناطق في جنوب ووسط وشمال إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة انتحارية.

سپاه پاسداران: در موج ۹۴ عملیات «وعده صادق ۴» و با اجرای تاکتیک آتش به آتش عمیق، مراکز صنعتی و نظامی و محل استقرار فرماندهان ارتش اسرائیل در جنوب، مرکز، شمال و تل‌آویو با موشک‌های بالستیک و پهپادهای انهدامی مورد هدف قرار گرفتندhttps://t.co/vKySesGT06 pic.twitter.com/Je7XpePmpQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) April 4, 2026

وتأتي هذه الهجمات في إطار التصعيد العسكري المستمر بين إيران وإسرائيل، وسط اتساع نطاق العمليات وتعدد جبهات المواجهة في المنطقة.