إعلان

بالفيديو| الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية وصناعية في إسرائيل

كتب : وكالات

02:26 م 04/04/2026 تعديل في 02:46 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، استهدفت مواقع متعددة داخل إسرائيل.

وأوضح الحرس الثوري أن الموجة رقم 94 من العملية نُفذت باستخدام تكتيك "النار العميقة"، حيث جرى استهداف مراكز صناعية وعسكرية، إضافة إلى مواقع يُعتقد أنها تضم قيادات في الجيش الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن الضربات شملت مناطق في جنوب ووسط وشمال إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة انتحارية.

وتأتي هذه الهجمات في إطار التصعيد العسكري المستمر بين إيران وإسرائيل، وسط اتساع نطاق العمليات وتعدد جبهات المواجهة في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري الإيراني إسرائيل إيران الوعد الصادق إيران وأمريكا حرب إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

