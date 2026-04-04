منذ بدء حرب إيران.. الأردن يعلن اعتراض 261 صاروخاً ومسيرة

أعلن الجيش الأردني، السبت، اعتراض وتدمير 261 صاروخاً وطائرة مسيرة منذ بدء حرب إيران، فيما لم تتمكن الدفاعات الجوية الأردنية من اعتراض 20 صاروخاً ومسيّرة.

وقال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، العميد الركن مصطفى الحياري، خلال مؤتمر صحافي، إن الدفاعات الجوية للمملكة "تعاملت مع 281 صاروخاً وطائرة مسيّرة إيرانية استهدفت أراضي الأردن خلال 5 أسابيع من التصعيد العسكري في المنطقة"، مشيراً إلى أنها تشمل 161 صاروخاً و120 طائرة مسيّرة.