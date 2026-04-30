نائب أمريكي يحذّر من تكرار سيناريو "حرب العراق" في المواجهة مع إيران

كتب : مصطفى الشاعر

01:09 م 30/04/2026

عضو الكونجرس الديمقراطي الأمريكي سيث مولتون

أبدى عضو الكونجرس الديمقراطي الأمريكي سيث مولتون، الذي شارك سابقا في حرب العراق، مخاوفه العميقة من طبيعة المواجهة العسكرية الحالية مع إيران، واصفا إياها بأنها "حرب اختيارية أخرى في الشرق الأوسط".

تحذيرات من تكرار سيناريو حرب العراق

أوضح مولتون، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تواجه "خطرا حقيقيا" بالانزلاق بشكل أعمق في هذا الصراع، لافتا إلى غياب أي خطة خروج واضحة، مما يُعيد إلى الأذهان الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها واشنطن خلال تجارب عسكرية سابقة بالمنطقة.

انقسام حاد داخل أروقة القرار الأمريكي

جاءت تصريحات مولتون، ردا على هجوم شنه وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، خلال جلسة استماع بمجلس النواب، حيث انتقد بشدة المعارضة المتصاعدة للحرب المستمرة مع إيران.

وذهب هيجسيث، إلى وصف المشرعين الذين ينتقدون سياسات الإدارة الحالية بأنهم يُمثّلون "الخصم الأكبر" للبلاد، وهو ما يعكس حدة الاستقطاب داخل واشنطن بشأن الجدوى من استمرار العمليات العسكرية وتوسيع نطاق المواجهة مع طهران.

ملفات ساخنة على طاولة واشنطن

تناول النقاش بين مولتون والمذيعة إيرين بيرنت، أبعاد المكالمة الهاتفية الأخيرة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وتأثيراتها المحتملة على المشهد الدولي.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية والعسكرية في وقت حساس تسعى فيه أطراف داخل الكونجرس للضغط من أجل الحصول على إجابات واضحة حول أهداف الإدارة النهائية من التصعيد العسكري الجاري، وضمان عدم تورط القوات الأمريكية في صراع طويل الأمد دون أفق سياسي محدد.

اتفاق وقف إطلاق النار مضيق هرمز حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



نقيب الموسيقيين اللبناني يكشف لـ"مصراوي" حقيقة وفاة فيروز
"تجربة المخدرات وإشارة غير لائقة".. 5 محطات مثيرة في حياة أمير عيد
بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. كيف تؤثر على تكلفة اقتراض الحكومة من الأسواق
الدولار يقفز ويلامس 54 جنيها لأول مرة منذ شهر.. فما الأسباب؟ (محدث)
قرار من القضاء بشأن محمد طاهر مؤسس "بيت فاطم" في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"