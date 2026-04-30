الرئيس الأوكراني يطلب توضيحاً لمقترح روسي لوقف إطلاق النار

كتب : د ب أ

01:53 م 30/04/2026

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة تقديم توضيحات بشأن المقترح الروسي الذي يتحدث عن وقف إطلاق النار اعتباراً من التاسع من مايو المقبل.

وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنه يسعى لفهم طبيعة هذا المقترح بشكل دقيق، متسائلاً عما إذا كان يقتصر على فترة قصيرة من الهدوء لتأمين عرض عسكري في موسكو، أم يتضمن ترتيبات أخرى.

وأضاف أن المقترح الذي تطرحه بلاده يتمثل في وقف إطلاق نار طويل الأمد يضمن تحقيق الأمن بشكل موثوق للشعب ويؤسس لسلام دائم.

وأشار إلى أنه كلف فريقه بالتواصل مع الجانب الأمريكي للحصول على مزيد من التفاصيل حول المبادرة الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم السابق، تناول إمكانية تنفيذ وقف إطلاق نار محدود.

وفي السياق ذاته، قال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف إن بوتين أبدى استعداداً للنظر في هدنة خلال الاحتفالات المقبلة بإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية، التي تحتفل فيها روسيا سنوياً بانتصارها على ألمانيا النازية في التاسع من مايو.

وقف إطلاق النار الحرب الروسية الأوكرانية روسيا أوكرانيا

لتفادي الأعطال وفواتير الكهرباء.. نصائح ذهبية للحفاظ على كفاءة التكييف
