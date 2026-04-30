طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة تقديم توضيحات بشأن المقترح الروسي الذي يتحدث عن وقف إطلاق النار اعتباراً من التاسع من مايو المقبل.

وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنه يسعى لفهم طبيعة هذا المقترح بشكل دقيق، متسائلاً عما إذا كان يقتصر على فترة قصيرة من الهدوء لتأمين عرض عسكري في موسكو، أم يتضمن ترتيبات أخرى.

وأضاف أن المقترح الذي تطرحه بلاده يتمثل في وقف إطلاق نار طويل الأمد يضمن تحقيق الأمن بشكل موثوق للشعب ويؤسس لسلام دائم.

وأشار إلى أنه كلف فريقه بالتواصل مع الجانب الأمريكي للحصول على مزيد من التفاصيل حول المبادرة الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم السابق، تناول إمكانية تنفيذ وقف إطلاق نار محدود.

وفي السياق ذاته، قال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف إن بوتين أبدى استعداداً للنظر في هدنة خلال الاحتفالات المقبلة بإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية، التي تحتفل فيها روسيا سنوياً بانتصارها على ألمانيا النازية في التاسع من مايو.