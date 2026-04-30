القبض على سيدة كفر الشيخ بطلة فيديو التضليل بعد كشف حقيقة إصابة زوجها

كتب : علاء عمران

02:12 م 30/04/2026

ضبط أطراف مشاجرة الميراث بمركز كفر الشيخ

ضبطت مباحث كفر الشيخ أطراف مشاجرة عائلية بمركز كفر الشيخ عقب تداول فيديو استغاثة كاذب اليوم الخميس.

حقيقة إصابة الزوج وكواليس السقوط أثناء رشق الحجارة

رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو ظهرت فيه سيدة تتهم أخرى بدفع زوجها من أعلى سلم منزلهم، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات على الميراث بين طرف أول ضم الشاكية وزوجها، وطرف ثان ضم زوجة شقيق الزوج وابنتها، وأثبتت التحريات أن الزوج سقط أثناء رشق منزل شقيقه بالحجارة مما أدى لكسر ساقه.

ضبط المتهمين واعتراف الجميع بتفاصيل فيديو التضليل

نجحت القوات في ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم بالحقائق اعترفوا بنشوب المشاجرة وتبادل الاتهامات بالسب والضرب بسبب الصراع على الميراث، كما أقروا بصحة الواقعة وأن السقوط كان عرضيا أثناء محاولة الاعتداء بالحجارة وليس دفعا من أعلى السلم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كفر الشيخ وزارة الداخلية الميراث

