أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن البدء في تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية "المكثفة" التي استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان وسط تصاعد التوترات.

موجة غارات جوية ضد أهداف في الجنوب

أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو شن خلال الساعات الأخيرة غارات مركزة طالت عدة مواقع في منطقة النبطية ومحيطها.

وتأتي هذه الهجمات في إطار تصعيد ميداني واسع، شمل أيضا قصفا مدفعيا طال بلدات زوطر الشرقية ويحمر الشقيف وبيوت السياد، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في القرى الحدودية.

اعتراف إسرائيلي بسقوط طائرة مسيّرة

أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، أن حزب الله تمكن من إسقاط طائرة مسيّرة عسكرية تابعة له فوق الأراضي اللبنانية باستخدام صاروخ "أرض جو".

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الحادثة وقعت أثناء تنفيذ مهام عملياتية في الأجواء الجنوبية، مبينا أن ملابسات سقوط المسيّرة "قيد التحقيق حاليا" لتقييم الأضرار الفنية والعملياتية الناتجة عن هذا الاستهداف الذي يُمثلّ تطورا في قدرات التصدي الجوي بالمنطقة.

تصعيد متزامن بين القصف والاعتراض

تزامن القصف المدفعي الإسرائيلي المُركّز على بلدات قضاء النبطية وصور، مع العمليات الجوية التي تهدف إلى تحييد ما وصفها جيش الاحتلال بـ"البنى التحتية العسكرية".

وفي المقابل، أظهرت الوقائع الميدانية قدرة الجانب اللبناني على تفعيل منظومات دفاعية جوية نجحت في إصابة أهداف نوعية، مما يُشير إلى مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة التي تضع التفاهمات الأمنية السابقة على المحك في ظل اتساع رقعة الاستهدافات المتبادلة.

ضغوط على الوساطة الأمريكية

تواجه "التهدئة الهشة" في لبنان، ضغوطا متزايدة مع تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من التمديد الذي تم بوساطة أمريكية.

ويُثير هذا التصعيد الميداني تساؤلات حول مدى قدرة الأطراف على الالتزام بالاتفاق في ظل الخروقات المستمرة التي تهدد بانهيار المساعي الرامية لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.