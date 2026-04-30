الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تصعيد جوي واسع ضد "حزب الله" في جنوب لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

12:31 م 30/04/2026

قصف إسرائيلي على لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن البدء في تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية "المكثفة" التي استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان وسط تصاعد التوترات.

موجة غارات جوية ضد أهداف في الجنوب

أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو شن خلال الساعات الأخيرة غارات مركزة طالت عدة مواقع في منطقة النبطية ومحيطها.

وتأتي هذه الهجمات في إطار تصعيد ميداني واسع، شمل أيضا قصفا مدفعيا طال بلدات زوطر الشرقية ويحمر الشقيف وبيوت السياد، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في القرى الحدودية.

اعتراف إسرائيلي بسقوط طائرة مسيّرة

أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، أن حزب الله تمكن من إسقاط طائرة مسيّرة عسكرية تابعة له فوق الأراضي اللبنانية باستخدام صاروخ "أرض جو".

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الحادثة وقعت أثناء تنفيذ مهام عملياتية في الأجواء الجنوبية، مبينا أن ملابسات سقوط المسيّرة "قيد التحقيق حاليا" لتقييم الأضرار الفنية والعملياتية الناتجة عن هذا الاستهداف الذي يُمثلّ تطورا في قدرات التصدي الجوي بالمنطقة.

تصعيد متزامن بين القصف والاعتراض

تزامن القصف المدفعي الإسرائيلي المُركّز على بلدات قضاء النبطية وصور، مع العمليات الجوية التي تهدف إلى تحييد ما وصفها جيش الاحتلال بـ"البنى التحتية العسكرية".

وفي المقابل، أظهرت الوقائع الميدانية قدرة الجانب اللبناني على تفعيل منظومات دفاعية جوية نجحت في إصابة أهداف نوعية، مما يُشير إلى مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة التي تضع التفاهمات الأمنية السابقة على المحك في ظل اتساع رقعة الاستهدافات المتبادلة.

ضغوط على الوساطة الأمريكية

تواجه "التهدئة الهشة" في لبنان، ضغوطا متزايدة مع تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من التمديد الذي تم بوساطة أمريكية.

ويُثير هذا التصعيد الميداني تساؤلات حول مدى قدرة الأطراف على الالتزام بالاتفاق في ظل الخروقات المستمرة التي تهدد بانهيار المساعي الرامية لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القبض على عصابة أجانب تسرق المواطنين بالطرود الوهمية في القاهرة
حوادث وقضايا

القبض على عصابة أجانب تسرق المواطنين بالطرود الوهمية في القاهرة
بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
أخبار مصر

بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
طاردها اتهام "الإساءة للمصريين".. القصة الكاملة لنزاع هيفاء وهبي مع "الموسيقيين"
زووم

طاردها اتهام "الإساءة للمصريين".. القصة الكاملة لنزاع هيفاء وهبي مع "الموسيقيين"
بعد تصدرها التريند.. القصة الكاملة لانتهاء نزاع سيدة المنوفية وزوجها بالقسم
حوادث وقضايا

بعد تصدرها التريند.. القصة الكاملة لانتهاء نزاع سيدة المنوفية وزوجها بالقسم
الحكومة تقر ضوابط جديدة لإضاءة الإعلانات لترشيد الطاقة
أخبار مصر

الحكومة تقر ضوابط جديدة لإضاءة الإعلانات لترشيد الطاقة

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"