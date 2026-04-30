أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات جيرالد فورد تواصل تنفيذ عمليات طيران روتينية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، نافية ما تردد بشأن مغادرتها المنطقة.

وجاء هذا التأكيد بعد أن كشف مسؤولان أمريكيان، اليوم الأربعاء، أن الحاملة، التي تعد الأكبر في العالم، تستعد للعودة إلى الولايات المتحدة عقب انتشار غير مسبوق استمر أكثر من 300 يوم، شاركت خلاله في الحرب ضد إيران واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور عبر منصة إكس، أن جيرالد فورد لا تزال تواصل عملياتها من البحر الأحمر، كما نشرت صورًا للحاملة وعدد من أفراد طاقمها أثناء أداء مهامهم.

USS Gerald R. Ford (CVN 78) continues to conduct routine flight operations as it sails in the Red Sea. pic.twitter.com/FoUeZEFjIi — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 30, 2026





وكان المسؤولان، اللذان تحدثا دون الكشف عن هويتهما، قد أشارا إلى أن الحاملة ستغادر منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، متجهة إلى مينائها في ولاية فرجينيا، على أن تصل في منتصف مايو، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافا أن الحاملة سجلت هذا الشهر رقمًا قياسيًا أمريكيًا لأطول انتشار بحري منذ حرب فيتنام، حيث استمر انتشارها نحو عشرة أشهر بعد مغادرتها قاعدة نورفولك البحرية في يونيو.

وفي سياق متصل، أوضح المسؤولان أن وصول حاملة الطائرات جورج إتش دبليو بوش إلى المنطقة الأسبوع الماضي أدى إلى وجود ثلاث حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط، وهو مستوى لم يحدث منذ عام 2003، وذلك في ظل هدنة هشة في الحرب مع إيران.

كما أشارا إلى أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن موجودة أيضًا في المنطقة منذ يناير، بالتزامن مع تصاعد التوترات مع طهران.