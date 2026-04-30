ضبطت مباحث مكافحة المخدرات 5 عناصر جنائية بمحافظة القليوبية لغسلهم 110 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة اليوم الخميس.

رصد إمبراطورية خماسي القليوبية لغسل أموال تجارة المخدرات

بدأت الواقعة برصد دقيق قام به قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لنشاط 5 عناصر جنائية حاولوا الالتفاف على القانون عبر ممارسة الجرائم الاقتصادية. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا تبييض ثرواتهم الطائلة الناتجة عن ترويج السموم وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة.

تبييض 110 ملايين جنيه عبر أنشطة تجارية وعقارات وهمية

اعتمد المخطط على تأسيس أنشطة تجارية تكون ستارا لإخفاء مصدر الأموال والتوسع في شراء العقارات والأراضي في مناطق متميزة للهروب من الملاحقات الأمنية. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 110 ملايين جنيه، ونجحت القوات في حصر ورصد كافة الممتلكات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأحيل الملف لجهات التحقيق لمباشرة مهامها.