 القبض على 5 عناصر غسلوا 110 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

كتب : علاء عمران

02:11 م 30/04/2026 تعديل في 02:19 م

غسل أموال

ضبطت مباحث مكافحة المخدرات 5 عناصر جنائية بمحافظة القليوبية لغسلهم 110 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة اليوم الخميس.

رصد إمبراطورية خماسي القليوبية لغسل أموال تجارة المخدرات

بدأت الواقعة برصد دقيق قام به قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لنشاط 5 عناصر جنائية حاولوا الالتفاف على القانون عبر ممارسة الجرائم الاقتصادية. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا تبييض ثرواتهم الطائلة الناتجة عن ترويج السموم وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة.

تبييض 110 ملايين جنيه عبر أنشطة تجارية وعقارات وهمية

اعتمد المخطط على تأسيس أنشطة تجارية تكون ستارا لإخفاء مصدر الأموال والتوسع في شراء العقارات والأراضي في مناطق متميزة للهروب من الملاحقات الأمنية. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 110 ملايين جنيه، ونجحت القوات في حصر ورصد كافة الممتلكات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأحيل الملف لجهات التحقيق لمباشرة مهامها.

القليوبية غسيل أموال وزارة الداخلية

بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. كيف تؤثر على تكلفة اقتراض الحكومة من الأسواق
نقيب الموسيقيين اللبناني يكشف لـ"مصراوي" حقيقة وفاة فيروز
توقف قلبه 40 ساعة.. إنقاذ رجل عانى من التهاب نادر
"ونش التحرير و8 ملايين داخل أتوبيس".. أغرب 6 سرقات في مصر
ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون
