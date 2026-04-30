الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

إعلان

"مريت بإحساس إمام وهددت بالاعتزال".. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ خطيب

كتب : محمد خيري

11:49 ص 30/04/2026 تعديل في 11:56 ص

مدحت شلبي

أطلق الإعلامي مدحت شلبي تصريحات قوية موجّهة إلى محمود الخطيب، على خلفية الأزمات التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، منتقدًا إدارة ملف الرواتب داخل الفريق.

وقال شلبي، خلال ظهوره عبر قناة “إم بي سي مصر 2”، إن الفوارق الكبيرة في الروات، تسببت في حالة من عدم الاتزان داخل غرفة الملابس، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين يرون أنفسهم أحق بتقدير مالي مماثل، وفي مقدمتهم إمام عاشور، ومن قبلهم رامي ربيعة الذي رحل.

الخطيب يهدد بالاعتزال منشيت تاريخي

واستعاد الإعلامي واقعة تاريخية تعود إلى فترة رئاسة صالح سليم، حين تم التعاقد مع اللاعب جورج الحسن، لافتًا إلى أن الخطيب نفسه لوّح وقتها بالاعتزال بعد علمه بتفوق راتب اللاعب الجديد، إلا أن صالح سليم رفض الاستجابة لتلك الضغوط، ولم ينفذ الخطيب تهديده.

واختتم تصريحاته: "إنت مريت يا كابتن بنفس الإحساس ده وهددت بالاعتزال، عشان بس حد كان بياخد فلوس أكتر منك، وكان لازم تاخد بالك من هذه الأمور قبل توقيع العقود مع اللاعبين الجدد".

فيديو قد يعجبك



طاردها اتهام "الإساءة للمصريين".. القصة الكاملة لنزاع هيفاء وهبي مع "الموسيقيين"
رئيس إيران يوجّه بتسريع عمليات الإغاثة والإعمار في المناطق المتضررة
الأمن ينهي أزمة سيدة المنوفية بعد اعترافها بنشر الاستغاثة في لحظة غضب
بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. كيف تؤثر على تكلفة اقتراض الحكومة من الأسواق
ماذا يحدث داخل الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة؟ (تغطية خاصة)
إعلان

إعلان

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"