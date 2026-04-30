أطلق الإعلامي مدحت شلبي تصريحات قوية موجّهة إلى محمود الخطيب، على خلفية الأزمات التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، منتقدًا إدارة ملف الرواتب داخل الفريق.

وقال شلبي، خلال ظهوره عبر قناة “إم بي سي مصر 2”، إن الفوارق الكبيرة في الروات، تسببت في حالة من عدم الاتزان داخل غرفة الملابس، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين يرون أنفسهم أحق بتقدير مالي مماثل، وفي مقدمتهم إمام عاشور، ومن قبلهم رامي ربيعة الذي رحل.

الخطيب يهدد بالاعتزال منشيت تاريخي

واستعاد الإعلامي واقعة تاريخية تعود إلى فترة رئاسة صالح سليم، حين تم التعاقد مع اللاعب جورج الحسن، لافتًا إلى أن الخطيب نفسه لوّح وقتها بالاعتزال بعد علمه بتفوق راتب اللاعب الجديد، إلا أن صالح سليم رفض الاستجابة لتلك الضغوط، ولم ينفذ الخطيب تهديده.

واختتم تصريحاته: "إنت مريت يا كابتن بنفس الإحساس ده وهددت بالاعتزال، عشان بس حد كان بياخد فلوس أكتر منك، وكان لازم تاخد بالك من هذه الأمور قبل توقيع العقود مع اللاعبين الجدد".