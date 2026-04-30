رئيس وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه العالم أكبر أزمة طاقة في التاريخ

كتب : وكالات

01:17 م 30/04/2026

فاتح بيرول، رئيس الوكالة الدولية للطاقة

حذر فاتح بيرول، رئيس الوكالة الدولية للطاقة، يوم الخميس، من أن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ، في ظل تداعيات ارتفاع أسعار النفط عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأوضح بيرول أن الوضع الراهن يعكس تحدياً كبيراً يجمع بين قطاعي الطاقة والاقتصاد، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أدت إلى زيادة الضغوط على عدد من الدول.

وخلال اجتماع رفيع المستوى حول التحول الطاقي عُقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة في باريس، أكد أن أسعار النفط باتت تشكل عبئاً كبيراً، مضيفاً أنها تفرض ضغوطاً واسعة على العديد من الدول.

فيديو قد يعجبك



وزير العمل يعلن موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة رسميا
أخبار مصر

وزير العمل يعلن موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة رسميا
الدولار يقفز ويلامس 54 جنيها لأول مرة منذ شهر.. فما الأسباب؟ (محدث)
الدولار يقفز ويلامس 54 جنيها لأول مرة منذ شهر.. فما الأسباب؟ (محدث)

"السيارة الراقصة".. مواصفات وأسعار Yangwang U9 الخارقة من بي واي دي
"السيارة الراقصة".. مواصفات وأسعار Yangwang U9 الخارقة من بي واي دي
"سنتكوم" تكشف موقف حاملة الطائرات "جيرالد فورد" بعد تقارير مغادرتها المنطقة
"سنتكوم" تكشف موقف حاملة الطائرات "جيرالد فورد" بعد تقارير مغادرتها المنطقة
الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا
الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"