حذر فاتح بيرول، رئيس الوكالة الدولية للطاقة، يوم الخميس، من أن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ، في ظل تداعيات ارتفاع أسعار النفط عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأوضح بيرول أن الوضع الراهن يعكس تحدياً كبيراً يجمع بين قطاعي الطاقة والاقتصاد، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أدت إلى زيادة الضغوط على عدد من الدول.

وخلال اجتماع رفيع المستوى حول التحول الطاقي عُقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة في باريس، أكد أن أسعار النفط باتت تشكل عبئاً كبيراً، مضيفاً أنها تفرض ضغوطاً واسعة على العديد من الدول.