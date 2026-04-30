ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون

يرى خبراء اقتصاديون، في حديثهم مع "مصراوي"، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة يحد من تأثيره على أسعار الذهب، في ظل كونه مسعرًا بالفعل في الأسواق.

وأشاروا إلى أن تحركات الذهب خلال الفترة الحالية ترتبط بشكل أكبر بالتوترات الجيوسياسية والتصريحات السياسية، إلى جانب لهجة رئيس الفيدرالي، التي قد تدفع الأسعار للهبوط أو الصعود، فيما يظل اتجاه البنوك المركزية نحو شراء الذهب عاملًا حاسمًا في تحديد مساره خلال الفترة المقبلة.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال 2026.

وتم تثبيت سعر الفائدة عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75%، وفق بيان منشور على موقعه الإلكتروني.

ويرجع تثبيت الفائدة إلى تصاعد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، على خلفية التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب الأمريكية الإيرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الوقود.

تأثير تثبيت الفائدة على الذهب يظل محدودًا

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الحالية يجعل تأثيره على أسعار الذهب محدودًا، نظرًا لأن الأسواق قامت بتسعيره مسبقًا.

وأضاف أن تحركات الذهب ترتبط بشكل أكبر بالتوترات الجيوسياسية، خاصة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب التصريحات السياسية، والتي قد يكون لها تأثير يفوق قرار الفائدة في الوقت الراهن.

وأوضح أن اتجاهات الذهب ستظل مرهونة أيضًا بلهجة رئيس الفيدرالي، مشيرًا إلى أنه في حال تبني نبرة متشددة مع الإشارة إلى احتمالات رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة حال استمرار التضخم، قد يتعرض الذهب لضغوط تدفعه للتراجع.

أما في حال تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم، فقد يدعم ذلك صعود الأسعار خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن قرار تثبيت الفائدة كان متوقعًا ومسعرًا بالفعل في الأسواق، وبالتالي فإن تأثيره على أسعار الذهب يظل محدودًا.

وأوضح أن الذهب عادة ما يستفيد من خفض الفائدة، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، في حين أن ارتفاع الفائدة يعزز جاذبية الدولار، مضيفًا أن الفترة المقبلة قد تشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب.

وأشار إلى أن المسار المستقبلي للذهب سيتحدد بدرجة كبيرة وفق توجهات البنوك المركزية العالمية نحو شراء الذهب، موضحًا أنه في حال استمرارها في الشراء بكثافة، فقد يدعم ذلك ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

الركود يضرب سوق المحمول.. متى يعود الطلب على الشراء؟

ترقب دولي لقرار الفيدرالي للفائدة.. كيف يؤثر على أسعار النفط؟

هبوط الطلب على السبائك في مصر لـ 5.7%.. ما الأسباب؟