أعلن حسن رداد، وزير العمل، بدء صرف منحة عيد العمال لهذه الفئة، بإجمالي 355 مليونًا و273 ألفًا و500 جنيه، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة شهر.

يأتي ذلك؛ في إطار توجهات الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة.

وأوضح الوزير أن صرف المنحة يتم باستخدام بطاقة الرقم القومي من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد في جميع محافظات الجمهورية، لتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم بسهولة.

وتبلغ قيمة المنحة 1500 جنيه لكل عامل، ويستفيد منها 236 ألفًا و849 عاملًا في 27 محافظة، ضمن جهود الدولة للتخفيف من الأعباء المعيشية وتحقيق الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت وزارة العمل أن المنحة تُصرف من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، في إطار استراتيجية الدولة لبناء نظام حماية اجتماعية شامل يضمن حياة كريمة لهذه الفئة التي تلعب دورًا مهمًا في التنمية.

وأشارت الوزارة إلى استمرار جهودها في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها، بما يتيح تقديم المزيد من أوجه الدعم والرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ العدالة الاجتماعية.

كما لفتت إلى أنه يتم صرف 6 منح سنويًا في المناسبات المختلفة، إلى جانب تقديم إعانات صحية واجتماعية وتعويضات في حالات الحوادث، بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي لهذه الفئة.