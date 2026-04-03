أثارت تقارير وسائل إعلام إيرانية بشأن إسقاط مقاتلة أمريكية جدلاً واسعًا، بعدما نشرت صورًا لحطام طائرة قالت إنها من طراز إف-35 الشبحية، مؤكدة أن الحرس الثوري الإيراني هو من أسقطها.

وبحسب التقارير الإيرانية، فإن الطائرة سقطت داخل الأراضي الإيرانية، لكن تحليل شبكة سي إن إن الأمريكية للصور المتداولة يشير إلى احتمال مختلف بشأن هوية الطائرة.

وتظهر الصور أجزاء محدودة من حطام طائرة، لا يتجاوز حجم أكبرها طول إنسان تقريبًا، وهو ما اعتُبر غير كافٍ لتأكيد نوع الطائرة بشكل قاطع وفق الرواية الرسمية.

تقول إيران إنها أسقطت طائرة أمريكية من طراز (F-35) في وسط البلاد، وقد انتشر حطام الطائرة في المنطقة. من المؤكد أن هناك طائرة قد سقطت، ولكن لم يتأكد نوعها بعد؛ فمن المحتمل أن تكون من طراز (F-35) أو (F-15S) . pic.twitter.com/I8efHhfxnP — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 3, 2026

غير أن تفاصيل بصرية في الحطام، مثل وجود شعار جزئي لـ"القوات الجوية الأمريكية في أوروبا"، إضافة إلى خطوط حمراء وبيضاء على زعنفة الذيل، ترجّح أن الحطام يعود لطائرة من طراز إف-15.

كما أظهرت إحدى القطع عبارة تحذيرية تشير إلى استخدام مثبتات غير مغناطيسية، وهي عبارة تتطابق مع أجزاء خلفية معروفة في هيكل طائرات إف-15، وتحديدًا المنطقة الواقعة بين المحرك والمثبت الأفقي.

وفي هذا السياق، قال بيتر لايتون، الضابط السابق في سلاح الجو الملكي الأسترالي، إن شكل الهيكل والعلامات الظاهرة تدعم بقوة فرضية أن الحطام يعود لطائرة إف-15، مشيرًا إلى أن العلامات تشير إلى ارتباطها بالجناح المقاتل 48 المتمركز في قاعدة لاكينهيث البريطانية.

BREAKING: IRGC releases another footage showing a US F-35 stealth fighter jet destroyed over central Iran. pic.twitter.com/M6CBstNtc6 — Current Report (@Currentreport1) April 3, 2026

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية، من بينها قناة "برس تي في"، قد نشرت الصور مرفقة ببيان للحرس الثوري يؤكد إسقاط مقاتلة إف-35 في وسط إيران، مشيرة إلى أن الطائرة تعرضت لتدمير كامل، وأن مصير الطيار لا يزال غير معروف.

في المقابل، طلبت شبكة CNN تعليقًا من القيادة المركزية الأمريكية بشأن هذه الادعاءات، دون صدور رد فوري حتى الآن.

وتأتي هذه التقارير في سياق سلسلة من الأنباء السابقة، حيث أعلن الحرس الثوري في وقت سابق إسقاط طائرة مقاتلة أخرى فوق مضيق هرمز، بين جزيرتي قشم وهنجام، دون تقديم أدلة مصورة.

وعقب تلك الواقعة، نفت القيادة المركزية الأمريكية فقدان أي طائرات مقاتلة، مؤكدة أن جميع الطائرات لا تزال في الخدمة، ووصفت التصريحات الإيرانية بأنها ادعاءات متكررة وغير صحيحة.

وأشارت القيادة إلى أن الحرس الثوري سبق وأن أعلن إسقاط طائرات أمريكية عدة مرات دون تقديم أدلة موثوقة، مؤكدة أن هذه المزاعم تكررت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وحتى الآن، لم تصدر القيادة المركزية الأمريكية بيانًا مماثلًا بشأن الادعاء الأخير المتعلق بإسقاط طائرة.