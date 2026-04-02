التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الخميس، مع سيرجي شويجو، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى العاصمة الروسية موسكو.

تعزيز العلاقات المصرية الروسية

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن التقدير للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، معرباً عن الاعتزاز بما شهدته العلاقات المصرية-الروسية خلال الفترة الأخيرة من تطور لافت في مختلف المجالات.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، بما يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ويحقق المنفعة المتبادلة.

دعم أولويات الأمن القومي للبلدين

وأشاد الوزير عبد العاطي بمخرجات زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي إلى القاهرة في نوفمبر 2025، ومخرجات المشاورات التي أجراها مع السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يدعم أولويات الأمن القومي للبلدين، ويسهم في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

الجهود المصرية لاحتواء التصعيد

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات التصعيد الجاري في المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد، مؤكداً أن المسار الدبلوماسي يمثل الخيار الأمثل لتجنب اتساع رقعة الصراع.

كما استعرض وزير الخارجية مخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد مؤخراً في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مؤكداً استمرار جهود مصر الحثيثة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

قضية الأمن المائي

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار فى الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، مؤكدا أن حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلاً وحصرياً للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره.

كما تطرق اللقاء إلى مسألة الأمن المائي والتى تمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

تطورات الأوضاع في ليبيا

وختاماً، تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار ليبيا، مشدداً على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي–ليبي، يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

