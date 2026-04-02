زلزال قوي يضرب إندونيسيا ويسبب تسونامي (صور- فيديو)

كتب : وكالات

04:27 م 02/04/2026
شهدت إندونيسيا، صباح الخميس، زلزالًا قويًا قبالة سواحلها، أسفر عن سقوط قتيل واحد وإلحاق أضرار بعدد من المباني، إلى جانب تسجيل موجات مد بحري محدودة في المناطق القريبة من مركز الهزة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال بلغت شدته 7.4 درجات، موضحة أن الهزة استمرت لفترة تراوحت بين 10 و20 ثانية.

وبحسب البيانات، وقع مركز الزلزال على عمق 35 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وعلى مسافة تقارب 127 كيلومترًا إلى الغرب من جزيرة ترناتي، الواقعة ضمن إقليم مالوكو الشمالية.

وأظهرت قراءات محطات الرصد أن موجات تسونامي وصلت إلى بعض المناطق الساحلية خلال أقل من نصف ساعة من وقوع الزلزال، حيث بلغ ارتفاع المياه في مدينة بيتونغ نحو 20 سنتيمترًا، بينما وصلت إلى حوالي 30 سنتيمترًا في مناطق غرب هالماهيرا.

من جهته، أوضح مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ، ومقره هونولولو، أن الأمواج الناتجة عن الزلزال قد تمتد إلى سواحل عدد من الدول، من بينها ماليزيا والفلبين وتايوان وبابوا غينيا الجديدة، مع التأكيد في الوقت ذاته على عدم وجود خطر يُذكر يهدد جزر هاواي أو غوام أو المناطق البعيدة الأخرى في المحيط الهادئ.

وتُقاس الزلازل وفق معايير علمية تعتمد على كمية الطاقة المنبعثة من باطن الأرض، ويُعد مقياس ريختر من أبرز هذه المقاييس، حيث تُصنّف الهزات التي تتجاوز قوتها 7 درجات ضمن الزلازل الكبرى القادرة على التسبب في أضرار واسعة النطاق.

كما أن الزلازل التي تنشأ في قاع البحار أو المحيطات قد تؤدي إلى تولد موجات مائية ضخمة تُعرف باسم "تسونامي"، وهي كلمة يابانية تعني أمواج الموانئ، وتنشأ نتيجة الاضطرابات القوية التي تصاحب النشاط الزلزالي تحت الماء.

