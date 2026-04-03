ترحيل اختبارات شهر أبريل بمدارس الفيوم إلى منتصف الشهر -المواعيد الجديدة

كتب : حسين فتحي

03:10 م 03/04/2026

الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بال

تعليم الفيوم يُعلن تأجيل اختبارات شهر أبريل.. تعرف على المواعيد الجديدة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، برئاسة الدكتور خالد قبيصي، تأجيل الاختبارات الشهرية التي كان مقررًا انطلاقها يومي 1 و2 أبريل الجاري، إلى منتصف الشهر نفسه بجميع مدارس المحافظة.

ووفقًا للقرار، تقرر ترحيل اختبارات يوم الأربعاء (1 أبريل) لتُعقد يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026، كما تم ترحيل اختبارات يوم الخميس (2 أبريل) لتُقام يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026.

وأوضح "قبيصي" أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ الفيوم، بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية والتيسير على الطلاب، مؤكدًا أن سلامة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص يأتيان في مقدمة أولويات المديرية، مع مناشدة أولياء الأمور والطلاب بالالتزام بالمواعيد الجديدة.

الفيوم مديرية التربية والتعليم امتحانات شهر أبريل تأجيل الامتحانات الدكتور خالد قبيصي محافظ الفيوم

